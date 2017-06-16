ذكرت مصادر، أن توجيهاً صدر للمراكز الصحية يلزمها بتطعيم الأطفال السعوديين دون أي شروط سواء لموقع السكن أو أهلية العلاج لطالب التطعيم، مبينة أن التوجيه شدد على أن تطلع فقط المراكز الصحية على إثبات هوية المراجع وطفله.
وأشارت المصادر ذاتها، وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أهمية تطعيم الأطفال ومنحهم اللقاحات اللازمة في سن الطفولة، وفي أوقاتها المحددة، وألا يكون تأجيلها إلا لعدة أيام فقط عند الضرورة، مشددة على ضرورة عدم تجاهل منح الطفل التعطيمات واللقاحات المطلوبة في موعدها كونها تساهم في تقوية مناعته.
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