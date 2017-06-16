أكد المشرف العام على تنظيم قطاع “إيجار” بوزارة الإسكان المهندس محمد البطي، أن “إيجار” سيطبق على القطاع التجاري في الربع الأول من عام 2018، وأن العقود الموحدة للقطاع التجاري جرى اعتمادها.
وأضاف البطي، وفقاً لـ”عكاظ”، أن إيجار أكمل الربط الإلكتروني مع عديد من الجهات الحكومية، منها وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التجارة والبريد السعودي، مؤكداً أن وزارة الإسكان اتفقت مع عدد من الجهات الحكومية لتبادل الخدمات والبيانات، بينها وزارة الشؤون البلدية والقروية وشركة الكهرباء.
وكشف المشرف على تنظيم قطاع “إيجار” بوزارة الإسكان، أن الوزارة تتفاوض مع شركة الكهرباء بشأن وضع آلية لربط فاتورة الاستهلاك الكهربائي باسم المستأجر، وأن تفاصيل ذلك ستعلن عقب اكتمال المفاوضات.
وأشار البطي إلى أن وزارة الإسكان أطلقت مرحلتين من برنامج “إيجار”، الأولى هي تسجيل الوسطاء العقاريين، ويجري الآن الإعداد لاستكمال متطلبات التدريب عبر الشبكة من قبل الوسطاء العقاريين، وإتاحة توقيع اتفاقيات الوساطة بين الوسيط والمؤجر، مشيراً إلى أن تسجيل المكاتب العقارية في “إيجار” يسير بصورة ممتازة.
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