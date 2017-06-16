أوضح مدير عام مركز المستفيدين من برنامج التمويل المدعوم بصندوق التنمية العقارية، حميد الدين محمد، أن المستفيد من برنامج التمويل المدعوم يحق له التنازل عنه للأقارب من الدرجة الأولى، وفي حال وفاته يُسقط الممول القرض.
وأضاف حميد الدين، وفقاً لـ”المدينة”، أن شروط الحصول على التمويل المدعوم تتضمن أن يكون المستفيد ممن صدرت لهم موافقة، وأن يحضر المستفيد كل المستندات المطلوبة مع تذكرة طلب المواعيد، وأن يكون قد حدّث بياناته على الرابط المحدد لذلك.
وأشار مدير المركز إلى أن المستندات المطلوبة عند التقديم هي: تذكرة المواعيد، وأصل بطاقة الأحوال، أصل التعريف بالراتب متضمنا تاريخ الالتحاق بالعمل واسم الشركة، وعند التقديم طلب لتمويل بناء ذاتي يجب إحضار صك الأرض ورخصة البناء، وتوضيح معلومات كافية عن العقار عند طلب التمويل للحصول على وحدة سكنية جاهزة.
وعن برنامج الرهن الميسر، أوضح حميد الدين أنه هو برنامج لتسهيل حصول المواطنين على الوحدات السكنية الجاهزة، وذلك بتخفيض الدفعة الأولى المقدمة من 15% إلى 10% وشروطه نفس شروط الدعم السكني، مع تقديم ضمان نقدي من الصندوق للممول، لافتاً إلى أن الحد الأقصى لبرنامج الرهن الميسر هو 120 ألف ريال.
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