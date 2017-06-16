أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الوزارة تعمل على نقل قرابة 600 عامل سعودي في شركة “سعودي أوجيه”؛ للعمل في منشآت أخرى، ومحاولة إيجاد فرص عمل مناسبة للبقية من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وقال أبا الخيل إن الوزارة تعمل كذلك على نقل خدمات 6 آلاف عامل وافد إلى منشآت أخرى بالتعاون مع الشركة.
وأوضح أبا الخيل أن الوزارة كلفت محامين للترافع عن عمالة الشركة لدى الجهات القضائية، لافتاً إلى أن عدد العاملين في المنشأة يبلغ حالياً حوالى 8 آلاف عامل منهم 1200 عامل سعودي.
وأشار إلى أن العمالة الوافدة التي تعمل في المنشأة، استقدمت للعمل وفق عقود مؤقتة، ومن يرغب منهم في نقل خدماته إلى منشآت أخرى فإن ذلك متاح لهم، ومن يرغب منهم في مغادرة المملكة بعد انتهاء فترة عملهم وعلاقتهم التعاقدية مع المنشأة، فقد تم تسهيل إجراءات المغادرة لهم.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج