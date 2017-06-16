تبرع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع بمبلغ مليوني ريال لحملة “تفريج الكربة” التي تستهدف إطلاق سراج سجناء مكة المكرمة؛ لتختتم بذلك الحملة أعمالها.
وأوضح الفنان فايز المالكي أن الحملة بمكة المكرمة جمعت أكثر من 22 مليون ريال، وأطلقت سراح أكثر من 500 سجين.
فيما أشار المالكي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إلى أن الأمير محمد بن سلمان تبرع للحملة التي انتظمت في عدد من مناطق المملكة خلال الأيام الماضية، بمجموع مبالغ وصلت إلى 20 مليون ريال.وفق “أخبار 24”.
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