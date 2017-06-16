ذكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها نظمت عملية الاعتكاف في الحرمين الشريفين، من خلال وضعها لبرنامج للاعتكاف على موقعها الإلكتروني.
وأوضحت في مقطع فيديو أن التسجيل للاعتكاف يكون عبر برنامجها الموجود في الموقع الإلكتروني، لافتة إلى أن الاعتكاف يبدأ من يوم 20 رمضان إلى ليلة العيد.
ونوهت الرئاسة إلى تجهيزها أماكن مخصصة بالرجال وأخرى بالنساء محاطة بحواجز، وذلك سعياً منها لتهيئة الجو التعبدي للمعتكفين بالحرمين الشريفين.وفق “أخبار 24”.
تقرير مرئي | الاعتكاف بالحرمين الشريفين pic.twitter.com/ZIq9b7aCNt
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) ١٥ يونيو، ٢٠١٧
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