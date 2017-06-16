قال الرقيب “عبدالله المطيري”، الذي يعمل في قيادة أمن المسجد النبوي، إنه يقضي معظم يومه في الروضة الشريفة؛ للمشاركة في الخطة الأمنية الخاصة بتمكين زوار المسجد النبوي من الصلاة في الروضة، البالغة مساحتها 333 متر مربع.
وأوضح المطيري خلال تقرير أوردته قناة “العربية” أنه يشعر بسعادة كبيرة حينما يتمكن من تقديم خدمة تدخل السرور على زائري المسجد النبوي، لاسيما الذين يزورونه لأول مرة، حيث يشعر بمتعة كبيرة وهو يشرح لهم، أنهم موجودون في روضة من رياض الجنة.
وفق “أخبار 24”.
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