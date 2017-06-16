أكدت مصادر عدم صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن حادث مروري بين حافلتين على طريق مكة ـ المدينة، ووفاة 80 معتمراً.
وأوضحت المصادر أن الصور التي تم تداولها فجر اليوم (الجمعة) على أنها لحادث تصادم حافلتين للمعتمرين، تعود لحادثة وقعت بالقرب من محافظة الطائف في يوليو من العام الماضي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت فجر اليوم صوراً، ذكر متداولوها إنها لحادث تصادم بين حافلتين على طريق المدينة المنورة ــ مكة المكرمة، أسفر عن وفاة 80 معتمرًا، وهو ما نفته المصادر.وفق “أخبار 24”.
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