توج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بجائزة “شخصية العام الإسلامية” في الدورة الـ 21 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، فيما وجه الملك بتوزيع قيمتها البالغة مليون درهم على مراكز تحفيظ القرآن في العالم.
وتسلم الجائزة نيابة عن خادم الحرمين، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث تسلمها من الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال الاحتفال الذي أقامته الجائزة في مقر ندوة الثقافة والعلوم في دبي مساء أمس الخميس.
وبارك الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لخادم الحرمين حصوله على جائزة شخصية العام الإسلامية، مؤكداً أن ذلك جاء تقديراً من الجائزة وإدارتها لخادم الحرمين على جهوده الإنسانية والإسلامية وخدماته ورعايته لكل الأعمال الخيرية والإسلامية، التي تصب في خدمة الإسلام والمسلمين على المستوى العالمي، من خلال المشاريع الخيرية والإنسانية التي يأمر بتنفيذها.وفق “أخبار 24”.
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