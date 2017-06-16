أطلق فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) بالخرج برنامج ( العمرة الرمضانية ) للأسر التابعة لمنسوبي فرع الجمعية حيث انطلقت عدد ١ حافلة حديثة يوم الأحد الموافق ١٦ رمضان و الرحلة الثانية يوم الثلاثاء ١٨ رمضان من الخرج إلى مكة المكرمة لمدة ٣ أيام.
وكان عدد الأفراد المستفيدون من هذا البرنامج ٩١ شخصاً من الأيتام والأرامل
وقد أعرب أفراد الأسر المستفيدة من البرنامج عن سعادتهم بهذا البرنامج وشكرهم وتقديرهم لإدارة فرع الجمعية على مثل هذه البرامج .
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