تناول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر الصفا بمكة المكرمة، مساء اليوم (الخميس)، طعام الإفطار مع العلماء والمشايخ أئمة ومؤذني المسجد الحرام، وسدنة بيت الله الحرام.
جاء ذلك عقب استقبال الملك سلمان لهم بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن ووكلاء الوزارة ورؤساء المؤسسات الأهلية لأرباب الطوافة والأدلاء والوكلاء والزمازمة والنقابة العامة للسيارات الذين قدموا للسلام عليه.
وحضر الاستقبال، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز.
كما حضر الاستقبال الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.وفق “أخبار 24”.
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