أصدرت سفارة المملكة في فرنسا بياناً صحفياً للرد على صحيفة “لوموند” الفرنسية التي نشرت مقالاً بعنوان “عندما تمارس المملكة العربية السعودية الضغوطات على دول أفريقيا للتخلي عن قطر”.
وأوضحت السفارة في بيانها اليوم (الخميس) أن المقال تضمن معلومات مغلوطة حول ضغط المملكة على بعض الدول الأفريقية للاصطفاف معها ضد قطر من خلال وقف المساعدات المالية وتعقيد آلية الحصول على تأشيرات الحج.
ونفت السفارة هذه المزاعم، مؤكدة أن حكومة المملكة لم تمارس ضغطا على أي دولة أفريقية، وأنها تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها المتميزة مع الدول الأفريقية، مضيفة أن لكل بلد الحرية بممارسة سيادته في اتخاذ القرارات واتخاذ أي إجراءات تتناسب مع مصالحه.وفق “أخبار 24”.
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