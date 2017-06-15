أوضح التسجيل الكامل لأحد دروس الشيخ صالح المغامسي حقيقة المقطع القصير المتداول على مواقع التواصل والذي يظهر فيه الشيخ ويقول إن النقاب صناعة فقهية محضة.
وكشف التسجيل الكامل عن حدوث اجتزاء لكلام الشيخ المغامسي، حيث إنه كان يستعرض الخلاف في مسألة تغطية الوجه، ويقول إن العلماء قالوا بآرائهم في المسألة بناء على معطيات فقهية لا علاقة لها بمستوى تدينهم.
كما أوضح التسجيل الكامل أن سياق حديث الشيخ كان في تقرير الفصل بين تدين الفقيه وخوفه من الله، وبين ما يتبناه من آراء مبنية على اجتهاده وفهمه الخاص لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.
يشار إلى أن المقطع القصير المتداول أظهر أن سياق كلام الشيخ المغامسي يدور حول النقاب ذاته وأن الشيخ يرى أنه صناعة فقهية، وقد نفى التسجيل الكامل أن يكون هذا هو مقصود الشيخ.
وفق “أخبار 24”.
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