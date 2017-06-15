تمكن رجال الجمارك في منفذ البطحاء اليوم (الخميس) من إحباط تهريب 357.000 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.
وقال مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنّا: قَدِمت للجمرك إرسالية عبارة عن “أثاث منزلي” محمولة على إحدى الشاحنات.
وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة ضمن الإرسالية، بحيث تم حشو “وسائد” كانت ضمن الأثاث بكمية حبوب الكبتاجون، ومن ثم جرى إعادة حياكتها إلا أن يقظة رجال الجمارك كانت لهم بالمرصاد.وفق “أخبار 24”.
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