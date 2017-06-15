اتهمت عائلة مواطن مستشفى أحد المسارحة العام بالتسبب في وفاته بعد إهمال حالته، وعدم اتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة لحالته الصحية ما سبب تدهور وضعه الصحي ثم وفاته بعد ذلك.
وقال ذوو المواطن إن ابنهم (24 عاماً) كان مصابا بمرض “الأنيميا المنجلية” ونُقل الأسبوع الماضي إلى المستشفى فأعطي العلاج وطُلب منه المغادرة رغم انخفاض نسبة الدم إلى 11، وبعد يومين عاد لطوارئ المستشفى بعدما وصلت نسبة الدم إلى 8، فلم يُعطَ سوى المغذي والأكسجين.
وأوضحوا، بحسب “سبق”، أنهم نقلوه في المرة الثالثة للمستشفى وتبين أن نسبة دمه انخفضت إلى 4، ما جعله معرّضاً للموت وتوقّف القلب، وتوفي بعد ذلك بسبب عدم تدخل المستشفى بسرعة وبشكل صحيح لمعالجته.
من جهتها، أكدت الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان أنها ستحقق بشكل عاجل في الإجراءات الطبية المتخذة مع حالة المريض وأسباب وفاته، وستتخذ اللازم بعد الانتهاء من التحقيقات.
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