في أمسية كروية رائعة اختتمت بطولة الشريف عبدالله بن محمد بن حسين الرمضانية السابعة والمقامة بمجمع ملاعب ريم الدلم بمحافظة الدلم مساء الأربعاء الموافق 19 من شهر رمضان المبارك ، والتي حضرها عشاق كرة القدم ضيوف ولاعبين وجماهير في لقاء مثير برعاية من الشيخ ناصر بن صالح بن حسين والشيخ سعد بن صالح بن حسين والدكتور فهد بن عبدالله بن حسين والشيخ صالح ابراهيم الصغير عضو شرف نادي الشعلة ، المباراة النهائية بين فريقي الفصيل وليستر سيتي وانتهت بفوز الفيصل بنتيجة ٤-٢ أدار المباراة تحكيمياً الأستاذ ناصر الخنفور وراقبها عبدالعزيز هيكل .
وها هي تأتي لحظة التتويج لبطل هذه الدورة فريق الفيصل ، والذي رفع كأس البطولة كابتن الفريق راشد الدويسان واستلم الميداليات الذهبية .
واختتم التتويج بالشكر والتقدير لكل من اجتهد وساهم في نجاح هذه الدورة ، أيضا وجهت كلمات الشكر لجميع من حضر هذه الأمسية الرياضية ونهائي بطولة ابن حسين الرمضانية السابعة، سائلين الله أن يعيد هذا اللقاء وأن يجمع الجميع في بطولات قادمة .
مشاهدات من البطولة :
– شارك الدكتور فهد بن عبدالله ين حسين بكلمة حول اهداف الدورة واعلان استمراريتها ودعمها وتسليم الجوائز.
– حضر رئيس هيئة أعضاء شرف الشعلة صالح الصغير .
– أفضل لاعب بالدورة / لاعب فريق الفيصل احمد الغنام.
– أفضل حارس بالدورة / حارس فريق ليستر سيتي – محسن اليامي
– أفضل مدرب بالدورة / مدرب فريق ليستر سيتي – عبدالرحمن النجيم.
– أفضل اداري بالدورة / اداري فريق المملكة – فهيد ناصر الفهادي.
– هداف الدورة / لاعب فريق الفيصل – راكان العنبر.
– اللاعب المثالي بالدورة / لاعب فريق الفيصل – عبدالله اليحيا.
– تواجد رعاة البطولة الرسميين (فيام – نكفيك للدعاية والاعلان – بيت التسهيل للأجهزة الكهربائية – الخرج اليوم راعي اعلامي) في الدورة واستمتعوا بما شاهدوه من تنظيم وحضور بالمباراة .
– ابدعت اللجنة المنظمة بقيادة محمد بن ناصر بن حسين وطاقمه في انجاح هذه البطولة والتي لاقت استحسان الحاضرين وتميزها .
– أبدع المعلق عيد الدوسري في التعليق الصوتي لنهائي الدورة واخراجه بأمتع اللحظات والتعليقات .
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