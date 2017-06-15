أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 1.5 مليار ريال في حسابات المستفيدين، عبارة عن مبالغ المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء لشهر شوال.
وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي أنه تم إيداع المبالغ بشكل مباشر في حسابات نحو 884 ألف حالة خلال الشهر الحالي، وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.
يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص كان قد وجه بدمج صرف المعاشات الضمانية، والمساعدات وفواتير الكهرباء في حساب واحد، وصرفها دفعة واحدة للمستفيدين والمستفيدات، اعتبارًا من شهر رمضان الحالي.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج