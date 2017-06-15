أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا بصرف مكافأة تشجيعية بأكثر من 6.5 مليون ريال، لـ245 موظفاً من منسوبي ديوان المراقبة العامة.
وجاءت المكافأة لجهود موظفي الديوان ويقظتهم خلال العام المالي المنصرم واكتشافهم صرف مبالغ من قبل عدد من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان أو الالتزام بصرفها دون سند نظامي، الأمر الذي أدى إلى استرداد مبالغ كبيرة لصالح خزينة الدولة بلغ مجموعها قرابة مليار ونصف المليار ريال.
من جانبه، عبر رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري عن شكره باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان كافة لخادم الحرمين على موافقته بصرف هذه المكافأة التشجيعية، ودعمه وتشجيعه المتواصل لهذا الجهاز الرقابي.وفق “أخبار 24”.
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