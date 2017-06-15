أكدت شركة المياه الوطنية، أن قيمة المديونيات المتراكمة للشركة على القطاعين السكني والتجاري والجهات الحكومية، بلغت نحو 4.5 مليار ريال.
وكشف المهندس محمد الموكلي؛ الرئيس التنفيذي للشركة وفقا لـ”الاقتصادية” عن نظام خاص سيتم تنفيذه لتحصيل تلك المديونيات.
وأوضح أن الشركة تستعد خلال الشهرين المقبلين للانتهاء من الربط الإلكتروني مع الشركة السعودية الائتمانية “سمة”، كما ستنهي وزارة البيئة والمياه والزراعة الربط مع “سمة” في نهاية العام الجاري 2017، لتحصيل قيمة المديونيات على المواطنين للقطاع السكني فقط البالغة 1.5 مليار ريال.
وأشار إلى أن المديونيات المتراكمة على الجهات الحكومية تبلغ 1.4 مليار ريال، وسيتم مخاطبة وزارة المالية لتحصيلها.
وفيما يتعلق بالمديونيات المتراكمة على القطاع التجاري البالغة 1.6 مليار ريال، أكد أن هناك ربطا إلكترونيا مع وزارة التجارة والاستثمار ويتم من خلاله إيقاف جميع الخدمات عنها لتحصيل المديونيات المتراكمة عليها.
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