كشف مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى عن عودة أكثر من 4 آلاف وافد للمملكة بعد مغادرتهم لها ضمن حملة وطن بلا مخالف.
وقال اليحيى إن هؤلاء عادوا بعد أن حصلوا على تأشيرات عمل نظامية جديدة، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أنه تم اعفاؤهم من الأثر الرجعي للمخالفة السابقة.
وأبان أنه تم حتى الآن مغادرة 110 آلاف مخالف للمملكة، فيما ينتظر أن يغادر 415 ألفاً آخر بعد إنهاء إجراءاتهم.
وقال إن حملة “وطن بلا مخالف” تعد فرصة ثمينة، حيث يجب على كل المخالفين الإسراع لإنهاء إجراءاتهم خلال ما تبقى من أيامها، والاستفادة من الإعفاءات المصاحبة لها، وضمان العودة مرة أخرى بصورة نظامية.
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