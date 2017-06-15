دعا استشاري التغذية الإكلينيكية الدكتور عبدالعزيز العثمان إلى تغيير العادات الخاصة بتناول الطعام، والأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن، مطالبا بحرق كتب “الدايت”.
وكشف العثمان خلال لقائه عبر برنامج “صحتي” على “الثقافية”، أسرار التغذية في رمضان، وخرج في نصائحه عن المألوف دائما في ذهن الراغبين في إنقاص الوزن بضرورة البعد عن الطعام، لكنه طالبهم بالأكل والاستمتاع به.
وحذر العثمان الأصحاء من اتباع الحميات، مؤكداً ضرورة الاستمتاع بالأكل مع الحذر من الوصول للشبع في نفس الوقت، قائلا: “احذروا أن تقوموا من المائدة والسفرة بعد شبع وامتلاء المعدة”.
وطالب بمحاربة الجوع والنهم والشره عند الطعام، بتناول الوجبات الخفيفة كالفواكه والحرص على شرب الماء، وتغيير نمط الحياة الغذائي من الاعتماد على الوجبات الدهنية والسريعة إلى الصحية والخفيفة مع ممارسة النشاط البدني.
وأشار إلى أن الإحساس بالشبع والارتواء يحدث بعد 17 دقيقة من بداية الأكل وتناول الطعام، لافتا إلى أن الإنسان الذي يلتهم الطعام بنهم خلال تلك الدقائق لن يشعر بالشبع.
وروى العثمان تجربته الشخصية التي ساهمت في تخفيف حدة الجوع لديه قائلاً: “احتفظ دائمًا في ثلاجة سيارتي بتفاحة وعلبتين من المياه، وقبل أن أعود إلى المنزل أتناول تلك الوجبة الخفيفة، في خلال 17 دقيقة وهي المدة التي تصل فيها الرسالة من الدماغ إلى المعدة بوجود الطعام تكون قد انكسرت حدة الجوع وضعفت شهيتي للطعام”.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج