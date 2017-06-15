نجحت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في تجربة تسيير قطار الحرمين بسرعة 300 كيلومتر في الساعة، وذلك بين محطتي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ والمدينة المنورة.
وقال رئيس هيئة النقل العام رئيس مؤسسة الخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح الرميح إن فريق المشروع تمكن من اجتياز الاختبارات التجريبية والوصول إلى السرعة التشغيلية البالغة 300 كيلو متر في الساعة.
وأوضح أن العمل في المشروع يسير بخطوات متسارعة، وأنه من المقرر إكمال المشروع بنهاية العام الحالي 2017م كما هو مخطط له.
وعبر الرميح عن تقديره للجهود التي بذلتها ولا تزال تبذلها العديد من الجهات المشاركة في إنجاز العمل بالمشروع، لافتاً إلى أن هذه الجهود أسهمت بشكل كبير في وصول العمل لهذه المرحلة المتقدمة.
يذكر أن طول الخط الحديدي لمشروع قطار الحرمين 450 كيلومترا، وهو يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين، والمواطنين والمقيمين، ويقطع المسافة بين المدينتين خلال ساعتين فقط.
ويستهدف المشروع نقل 60 مليون راكب سنوياً من خلال 35 قطاراً، مجهزة بأفضل وسائل الراحة، ويعمل وفق أحدث نظم التشغيل العالمية.
وفق “أخبار 24”.
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