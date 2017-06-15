استحوذت شركة المملكة القابضة على نسبة 7.11% من شركة كريم المختصة بالنقل عبر التطبيقات، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 62 مليون دولار، ما يعادل 232 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان لها إن استثمارها في “كريم” يأتي ضمن استراتيجيتها للاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة، وسيضم هذا الاستثمار في القوائم المالية ابتداءً من الربع الثاني من العام الحالي.
من جهتها، أوضحت شركة كريم أنها أتمت الجولة التمويلية الخامسة مع شركة المملكة القابضة، وعدد من الشركات العالمية الأخرى، لافتة إلى أن ممثل الشركة القابضة انضم بذلك لمجلس إدارة “كريم”.
وتصبح المملكة القابضة بهذه الصفقة ثالث شركة مدرجة تستحوذ على حصة في “كريم”، حيث تمتلك شركة “الاتصالات السعودية” نسبة 10% في “كريم” كما تمتلك “مجموعة الطيار” حصة قدرها 14.7%.وفق “أخبار 24”.
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