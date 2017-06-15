قدم ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف تعازيه لوالد وذوي الشهيد الرائد طارق العلاقي، عبر اتصال هاتفي أجراه مع والد الشهيد، ناقلاً له ولأسرته تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأشار ولي العهد خلال الاتصال إلى أن القيادة تفخر بأبنائها الذين يضحون بأنفسهم لمواجهة الإرهابيين والتصدي لمخططاتهم، بهدف الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية بقطاعاتها المختلفة جاهزة لمحاربة الإرهاب ومصرة على القضاء عليه.
وكان الشهيد الرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي، ارتقى شهيداً الأحد الماضي إثر تعرض دورية أمنية لمقذوف متفجر، وذلك أثناء أدائها مهام أمنية بحي المسورة في محافظة القطيف.وفق “أخبار 24”.
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