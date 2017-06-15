كشفت مصادر عن اتفاق نادي الأهلي مع نادي الإتفاق على ضم اللاعب حسن كادش، بعقد يمتد لـ5 سنوات.
وبلغ قيمة الصفقة 15 مليوناً للاعب، بينما يحصل الإتفاق على 3 لاعبين من الأهلي وهم سعيد الربيعي، وصالح العمري، وعبدالإله بخاري.
وبحسب ذات المصادر فإن الإدارة الجداوية ونظيرتها الشرقية قد يحسمان الصفقة رسميا خلال أيام.
وكانت “عين اليوم” قد أشارت إلى الصفقة في الثاني من يونيو الجاري، وأكدت لاحقا أن الربيعي رفض الذهاب إلى الإتفاق ما عطّل صفقة القائد الإتفاقي كادش.
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