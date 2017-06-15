أعلن نادي الرائد تعاقده مع محمد الشريمي لاعب الهلال، ليمثل الفريق الكروي الأول خلال الموسم الجديد، ولمدة عامين.
ومن جهته ثمن عبدالعزيز التويجري، رئيس نادي الرائد موقف إدارة الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، بسبب طريقة تعاملها التي وصفها بـ “الاحترافية”، أثناء سير المفاوضات.
يذكر أن الرائد تعاقد مؤخراً مع الجزائري توفيق روابح، لتولي منصب المدير الفني للفريق في الموسم المقبل، خلفاً للتونسي ناصيف البياوي.وفق “أخبار 24”.
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