أعلنت إدارة نادي الفيحاء اليوم الأربعاء انتقال لاعب وسط نادي القادسية حسن جعفري لصفوف الفريق بعقد احترافي لمدة أربع مواسم.
وقال الحساب الرسمي للنادي عبر (تويتر) “أنهت إدارة الفيحاء إجراءات انتقال لاعب وسط نادي القادسية الكابتن حسن جعفري بعقد احترافي لمدة 4 سنوات، دعواتنا له بالتوفيق مع البرتقالي”.
ويعتبر الجعفري ثامن صفقات الفيحاء خلال فترة الانتقالات الصيفية، والتي جاءت جميعها بتوصية من مدرب الفريق الروماني جالكا.وفق “أخبار 24”.
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