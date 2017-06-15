أوضحت الفحوص الطبية امس الأربعاء إصابة لاعب المنتخب السعودي الأول ونادي الهلال عبدالله الزوري، بتمزق بسيط في الفخذ خلال مشاركته مع المنتخب في لقاء أستراليا، حسبما أعلن الشريك الطبي لنادي الهلال (بوبا) عبر حسابه الرسمي في (تويتر).
وكان الأخضر قد التقى نظيره الأسترالي الخميس وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة لتصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.وفق “الرياض”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج