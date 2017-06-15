كشف مصدر مسؤول من إدارة الهلال أن الإدارة الزرقاء عقدت اتفاقا مبدئيا مع مهاجم أرجنتيني، تم اختياره من قبل المدير الفني رامون دياز، ووافقت عليه الإدارة بعد الإطلاع على ملف اللاعب بعناية.
وبحسب “عين اليوم” ، يواصل المفاوض الهلالي مفاوضاته مع نادي اللاعب، لإنهاء كافة التفاصيل بين الناديين، بعد أخذ موافقة اللاعب على الإنتقال بشكل نهائي.
من جانبه، ينتظر أن يُنتظم المهاجم الأجنبي الجديد في قائمة المعسكر الهلالي الذي سيقام في النمسا، ابتداء من 11 يوليو.
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