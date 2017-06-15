علمت مصادر أن مركز التحكيم الرياضي سيرفض استئناف محامي لاعب وسط النصر عوض خميس حيال ايقاف موكله من لجنة الاحتراف ستة اشهر وتغريمه 300 الف ريال، إذ يرى المركز أن مبررات محامي اللاعب غير كافية لرفع العقوبة وفيما يخص عقوبة الهلال المتمثلة بتغريمه نصف مليون ريال فالاثباتات المقدمة تبرئ موقفه وربما يصدر قرار قبول استئنافه واسقاط الغرامة.
وفيما يتعلق بموقف نادي الشباب من قضية الحارس محمد العويس المنتقل إلى الأهلي فشددت المصادر على أنه ضعيف وأن العويس سينتهي عقده مع الشباب يوم 25 يوليو المقبل وبعدها سينضم للأهلي حسب العقد الموقع بينهما وسيشاركه مع انطلاقة الموسم المقبل ولا يطبق عليه الا الغرامة المالية فقط التي اتخذت سابقا، وإذا اراد الشباب الذهاب إلى جهات أخرى فيحق له ذلك، اما اتحاد الكرة فلا يوجد لديه أي جديد عن القضية.
على صعيد آخر اعاد الاتحاد السعودي عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله البرقان للجنة دراسة اللائحة الخاصة بالاحتراف والتي ستشهد العديد من التغييرات قبل انطلاقة الموسم المقبل فيما وافق على معسكر المنتخب السعودي الأول لمدة خمسة أيام في ابوظبي بطلب المدرب الهولندي بيرت مارفيك يسبق لقاء الامارات في تصفيات كأس العالم يوم 29 أغسطس.وفق “الرياض”.
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