كشف الإعلامي وليد الفراج أن نادي التعاون دخل في مفاوضات لضم حارس منتخب مصر عصام الحضري لصفوف النادي، وذلك بعد قرار السماح للأندية السعودية بضم حراس مرمى أجانب.
وأوضح الفراج أن رئيس نادي التعاون الفخري تركي آل الشيخ سيتكفل بكامل قيمة الصفقة.
وكان الحضري الفائز بجائزة أفضل حارس في أفريقيا 6 مرات والبالغ من العمر حالياً 44 عاماً، قد صرح مؤخراً بأنه يرحب باللعب في الدوري السعودي، مؤكداً أنه في حال أتته عروض سيقبل بها ليختم مشواره الكروي في السعودية.وفق “أخبار 24”.
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