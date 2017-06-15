في كرنفال رياضي كبير بنجومه وتاريخه وذكرياته ، أقام ملتقى مدربي الخرج لقاء تكريميا لنجمي وأسطورتي الخرج الكروية : سليمان الطفيل وشايع النفيسة ، بلقاء بين قدامى النصر وقدامى الخرج .
من نجوم النصر الحاضرين : مرحوم المرحوم ومضحي الدوسري وعبدالعزيز الجنوبي وحمد الخثران وابراهيم الشويع وخالد الفرحان .
كما مثل قدامى الخرج كثير من النجوم الذين يصعب عدهم :
سليمان الطفيل وخالد الطمرة وماجد الطفيل وخالد فرج وابراهيم الجوير واحمد الزهراني وسعيد البيصي وناصر هذال والكثير .
وشهد اللقاء فنا كرويا مذهلا استمتع به الجمهور الكثير الذي شهد المباراة ، وأجمعوا على أن الذهب لا يصدأ .
انتهى اللقاء بفوز قدامى نجوم النصر بركلات الترجيح بعد انتهى المباراة بالتعادل السلبي .
أدار المباراة الشوط الاول (بيرق التحكيم) الحكم عبدالرحمن الغملاس ، الشوط الثاني للدولي السابق ابراهيم النفيسة .
ومن جهة أخرى ذكر الكابتن خالد الفرحان أن هذه اللقاء اقيم تكريماً للكابتنين شايع النفيسة وسليمان الطفيل لما قدموه للرياضة السعودية ، فيما شكر الكابتن خالد فريق العمل من ملتقى مدربي الخرج لما قدموه من عمل جبار في نجاح هذه المباراة .
تم توزيع العديد من التكريمات بين نجوم النصر وملتقى المدربين للكابتن شايع والكابتن سليمان .
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