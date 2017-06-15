تمكنت الجهات الأمنية بمدينة الرياض من القبض على 3 وافدين من الجنسية السودانية، بعدما اعتدوا على مندوب شركة سيارات بالصاعق الكهربائي وسرقوا منه أكثر من 350 ألف ريال؛ حيث كان متجهاً لإيداعها بأحد البنوك.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة الرياض في بيان له، أن مركز شرطة الروضة تلقى بلاغاً في شهر شعبان الماضي من مندوب الشركة المتحدة للسيارات، يفيد تعرضه للاعتداء من قِبل 3 أشخاص بصاعق كهربائي أثناء خروجه من مقر عمله، واستولوا على نحو 350 ألف ريال ولاذوا بالفرار.
وأضاف البيان أن إدارة التحريات والبحث الجنائي شرعت بالبحث والتحري في كل الاتجاهات وأشارت الدلائل إلى تورط 3 سودانيين هم (حازم حمدان 26 عاماً، وحاتم فضل 25 عاماً، ووليد صالح 21 عاماً) وبسماع أقوالهم اعترفوا بالتخطيط للجريمة وسرقة المبلغ وإيداعه في مكان سري.
وأشار إلى أنه تم العثور على الصاعق الكهربائي، فيما جرى إيقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص، ووضعهم رهن التوسع في التحقيق معهم بالقضايا المقيدة ضد مجهول، كما تم تسليم باقي المبلغ لمندوب الشركة، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج