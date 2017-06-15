قال الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة إن صلاح الأبناء قد يأتي من دعاء الآباء والأمهات لهم، لافتاً إلى أن الدعاء للأبناء يعد أحد الأسباب المعينة على صلاحهم؛ كون الدعاء له شأن عظيم عند الله.
وأضاف المغامسي خلال إحدى حلقات برنامج “الراسخون في العلم” الذي يعرض على قناة “دبي”، أن دعاء الوالدين قد لا يصادف الأبناء مباشرة ولكنه يمتد إلى أجيال لاحقة من الأحفاد ويجعل الله منهم عبادًا صالحين، مستدلاً على ذلك بدعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام المتجسدة في نبي الرحمة وبينهما 3 آلاف عام أو أكثر.
وفق “أخبار 24”.
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