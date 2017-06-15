كشفت مصادر أن عدداً من الشركات المنتجة للمياه الغازية، استثنت بعضاً من منتجاتها من الضريبة الانتقائية التي تم فرضها، فيما قررت شركتا بيبسي وكوكاكولا خفض سعر مشروباتهما.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “البلاد” ، أن الشركات الموزعة للمحلات التجارية منحتها 9 منتجات مستثناة من الضريبة الانتقائية، وأبقت على سعرها الأصلي دون تغيير، مبينة أن ذلك جاء لمواجهة الركود في المبيعات بعد تطبيق الضريبة.
وأضافت أن شركتي بيبسي وكوكاكولا حددتا سعر 1.83 ريال للمنتج الواحد وتقديم خصم 6 ريالات للكرتون لتلك المحلات، على أن تباع عبوة 355 ملل للزبائن بريالين.
في السياق ذاته، أكدت هيئة الزكاة والدخل أن للتجار الحق في فرض الضريبة الانتقائية على المنتجات المخزنة مسبقاً قبل القرار، مشيرة إلى أن جميع المشروبات الغازية خاضعة للضريبة عدا المياه الغازية غير المنكهة.
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