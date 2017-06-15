وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأن يكون يوما الأحد والاثنين 23 – 24 / 9 / 1438هـ إجازة لجميع موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين.
جاء ذلك حرصًا على التيسير على أبنائه وبناته المواطنين، وحيث إن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين 24 / 9 / 1438هـ، فقد وجه، لتكون بداية الإجازة اعتباراً من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20 رمضان 1438هـ، حسب تقويم أم القرى.
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