وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس (الأربعاء)، إلى مكة المكرمة قادما من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.
وكان في استقبال خادم الحرمين لدى وصوله قصر الصفا ، عدد من الأمراء وكبار المسؤولين، بينهم الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية .
ووصل برفقة خادم الحرمين عدد من الأمراء وكبار المسؤولين، بينهم الأمير مقرن بن عبدالعزيز والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير المملكة لدى أمريكا.
وفق “أخبار 24”.
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