زار أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف رجلي الأمن اللذين أصيبا بعد تعرضهما لمقذوف متفجر خلال أداء مهامهما في حفظ الأمن في حي المسورة ببلدة العوامية، واستشهاد زميلهما طارق العلاقي.
واطمأن أمير المنطقة الشرقية على صحة رجلي الأمن، مؤكداً أن الإصابة في سبيل الدفاع عن الدين ومقدرات الوطن وسام شرف يستحق أن يُفخر به.
كما نقل الأمير سعود بن نايف للجندي سعد الشمراني والجندي أول محمد هباش تحيات خادم الحرمين الشريفين، مشيداً باستبسالهما في الدفاع عن الدين والوطن.وفق “أخبار 24”.
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