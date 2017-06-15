اعتدى رجلان وامرأة على طبيب وافد يعمل طبيبًا مقيمًا بالعناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة بعد علمهم بوفاة شقيقتهم، وأحدثوا به عدة إصابات.
وأوضحت صحة جدة أن الطبيب المصري تعرض للاعتداء أثناء عمله بالعناية المركزة من قبل 3 مواطنين؛ رجلين وامرأة، بعد تلقيهم نبأ وفاة شقيقتهم، أول من أمس، في الفترة المسائية، ما نتج عنه إصابة الطبيب إصابات متفرقة بالرأس والبطن، وضبطت الشرطة المعتدين الثلاثة.
وأدانت صحة جدة، وفقًا لـ”سبق”، الاعتداء على الطبيب، مؤكدة حرصها على تقديم الخدمات الطبية للجميع، وتطبيق الأنظمة على المعتدين على منسوبيها، وضمان حقوقهم، كما أنها تتابع الواقعة قانونيًّا مع الجهات المختصة.
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