يختتم جامع مليحه مركز نعجان اليوم الخميس ١٤٣٨/٩/٢٠هـ الدورة الرمضانية المكثفة في حفظة كتاب الله و التي تقام بعد صلاة الفجر و الظهر و العصر ، سوف يتم تكريم حفظة كتابه بعد صلاة القيام الاول على شرف الراعي الرسمي لهذه الدورة المهندس عبدالعزيز بن سعيد الدمخ وقد وجهت إدارة الجامع الدعوة للمشاركة والحضور لختام هذه الدورة الرمضانية لحفظة كتابه الكريم .
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المهندس الدمخ يكرم حفظة كتاب الله بجامع مليحه بـ #نعجان اليوم الخميس
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