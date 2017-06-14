صدر الامر السامي الكريم بترقية المقدم علي اليحيا لرتبة ( عقيد ) ، هذا وقد قلده قائد المنطقة اللواء أحمد بن عبدالله المقرن .
والخرج اليوم تبارك للعقيد سائلين الله العظيم ان يجعلها عون على طاعته ، وفي خدمة دينه ومليكه ووطنه .
صدر الامر السامي الكريم بترقية المقدم علي اليحيا لرتبة ( عقيد ) ، هذا وقد قلده قائد المنطقة اللواء أحمد بن عبدالله المقرن .
والخرج اليوم تبارك للعقيد سائلين الله العظيم ان يجعلها عون على طاعته ، وفي خدمة دينه ومليكه ووطنه .
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