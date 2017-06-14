أصدرت شرطة منطقة الرياض بياناً حول مقطع فيديو متداول ظهر فيه مجموعة شباب متجمهرين وترافقهم فتاة أثناء ممارسة التفحيط، مؤكدة القبض على مصور الفيديو والفتاة.
وقال البيان الصادر عن الشرطة اليوم الأربعاء، إنه “بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل، الذي يظهر فيه مجموعه من الشباب ترافقهم فتاة بالتجمهر أثناء ممارسة أحدهم التفحيط وقيام آخر بالتصوير وتوثيق المخالفة، صدرت التوجيهات بضبط أطرافه لتطبيق النظام بحقهم”.
وأضاف البيان أن الفرق السرية لمرور الرياض تمكنت من تحديد زمان ومكان تصوير المقطع (صبيحة الثاني من رمضان غرب مدينة الرياض)، وتم ضبط مصور المقطع وهو شاب سعودي يبلغ من العمر 23 عاماً، وتمت إحالته للتوقيف.
وبحسب البيان، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي في وقت لاحق من ضبط الفتاة واتضح أنها مواطنة وتبلغ من العمر 17 عاما، وتم إيداعها دار رعاية الفتيات وإشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص، وجار العمل على ضبط قائد المركبه المخالف.وفق “أخبار 24”.
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