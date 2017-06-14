اعترفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية بتعيينها 60 موظفا أجنبياً للعمل في “الكاونترات” التابعة للشركة براتب شهري يصل إلى 6 آلاف ريال، وبررت ذلك بضيق الوقت وزيادة عدد المعتمرين والحجاج هذا العام بنسبة 20%.
وقال أحد مسؤولي الشركة وفقا لصحيفة “مكة” إن الموظفين المعينين من الجنسية الفلبينية وتمتد عقودهم لمدة سنتين، مشيرا إلى أن الشركة احتاجت لتوظيفهم لخبرتهم في تشغيل أنظمة الشركات، فهم متدربون بشكل كاف ولديهم الخبرة في 4 أو 5 أنظمة تشغيل.
وأوضح أنه في حالة استقطاب الشباب السعوديين في هذا الوقت، لن تتمكن الشركة من تدريبهم بشكل كاف لضيق الوقت، مشيرا إلى أن عدد المتقاعدين إضافة إلى الذين غادروا الشركة لأسباب مختلفة خلال 2017 من السعوديين في جميع مطارات المملكة وصل إلى 294 سعوديا، إضافة إلى 511 آخرين من جنسيات مختلفة.
وأضاف أن الشركة لديها متطلبات تشغيلية أمام حوالي 120 شركة طيران تخدها، وأنها قامت بتوظيف 120 أجنبياً من المختصين بكفاءات وخبرات عالية لأهمية التحدث بلغة تلك الشركات، و942 سعودياً بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية في 2017.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج