عقد مجلس إدارة غرفة الخرج إجتماعها العاشر مساء يوم الاحد 16/9/1438هـ برئاسة المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب .
وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات حول سير العمل بالمبنى الجديد للغرفة حيث تم الاطلاع على كافة التقارير التي تخص ذلك واتخذ المجلس حيالها التوصيات اللازمة .
كما اطلع المجلس على تقرير اجتماع الجمعية العمومية وماتضمنه من إعتماد الحسابات الختامية والرفع بذلك لوزارة التجارة والإستثمار .
وفي الختام شكر سعادة الرئيس أعضاء المجلس على الحضور والتعاون في كل ما من شأنه خدمة قطاع الاعمال .
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