أعلن نادي النصر التعاقد مع البرازيلي ريكاردو غوميز، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الجديد.
وكتب الحساب الرسمي للنصر، عبر موقع “تويتر”: “أنهت إدارة النادي، إجراءات التعاقد مع المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز ليتولى تدريب الفريق الأول للموسم الجديد”.
وسبق لغوميز تدريب أندية باريس سان جيرمان وموناكو الفرنسيين، وكذلك فلامنغو وساوباولو البرازيليين، ومنتخب السامبا الأولمبي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج