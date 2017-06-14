أعلن لاعب نادي الهلال المعار إلى العين الإماراتي ناصر الشمراني تبرعه بجميع مستلزمات المنزل للسيدة “عزيزة” والتي سبق وأن نشرت «ماب نيوز» قصة معاناتها بعد زواجها من أجنبي.
وعبر نجم الهلال عن شكره وتقديره لـ«ماب نيوز» على تسليطها الضوء على مثل تلك الحالات الإنسانية، والتفاعل مع القضايا المجتمعية.
وتتلخص قصة “عزيزة” في أنها تزوجت من أجنبي فارقها بعد فترة تاركاً ثلاثة أبناء وفتاة تعيش بثلاثة حواس، فاقدة السمع والنطق، ولكنها لم تيأس (عزيزة) التي تغلبت على المعاناة بزواج ثانٍ من مواطن بموجب شهادة عمدة #الحي، وبعض الإثباتات من شرطة العاصمة المقدسة.
وأنجبت عزيزة من زوجها السعودي أربع أبناء منهم تؤم يبلغان ستة عشر عاماً وطفل وطفلة لم يلتحقوا جميعهم بالمدرسة حتى الآن رغم محاولاتها إلا أن إهمال إصدار إثباتات الأبناء وعدم تصحيح وضعها وإصدار بطاقة الإقامة أدى لشلل شبه كامل لهذه الأسرة.
وفق “أخبار 24”.
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