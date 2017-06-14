نفى إبراهيم القوبع، مدير مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، ما تردد عن إزالة الملعب، بسبب مشكلة التهوية.
وقال القوبع في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: “سمعت الخبر ونفيه في الوقت ذاته، لذلك ليس هناك شيء لأوضحه، ولم يصلنا أي خطاب رسمي في هذا الخصوص”.
وأضاف: “يتم تجهيز أرضية الملعب حاليًا، وسنتسلمها من قبل الشركة المختصة قبل شهر من بداية دوري جميل”.
وتابع: “بالنسبة لموضوع التهوية، فلا تزال شركة أرامكو تبحث عن حلول له، وأؤكّد أنه لن تكون هناك أي إزالة لأي جزء من الديكور الخارجي للملعب”.
يذكر أن ملعب الجوهرة المشعة تم افتتاحه عام 2014، ويلعب عليه فريقا الاتحاد والأهلي، ومؤخرًا المنتخب السعودي في تصفيات المونديال.وفق “أخبار 24”.
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