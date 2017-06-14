ينتظر مسؤولو النادي الأهلي، جوابا من لاعب الاتحاد معتز تمبكتي بعد العرض الذي قدّم إليه الاثنين.
وبحسب المصادر فإن المسؤول الأهلاوي وليد معاذ قد عرض على اللاعب الأصفر 9 ملايين ريال على مدار 3 أعوام، وذلك وسط دعم من قبل عضو الشرف الأمير فيصل بن خالد.
ولكن نادي الفيحاء الصاعد حديثا إلى الدرجة الممتازة، قدم عرضا مغريا قيمته 10 ملايين ريال وعلى مدار عامين قابلة للتجديد. الأمر الذي جعل صاحب الـ23 عاماً يفكر جديا في الانتقال إلى المجمعة وقد تحسم الصفقة خلال اليومين المقبلين.
وحصل معتز تمبكتي على عروض رسمية من التعاون والقادسية للظفر بخدمات اللاعب، وأكدت ذات المصادر بأن رغبة اللاعب هي البقاء مع ناديه الحالي الاتحاد، وسبق وأن قام اللاعب بمخاطبة إدارة ناديه بذلك بإدراجه كلاعب محترف في النادي، إلا أن الإدارة تجاهلت مطالباته.
ويعد تمبكتي البالغ من العمر “23” عاما لاعبا حرا، حسب أنظمة الاحتراف، وانضم اللاعب إلى صفوف الاتحاد كلاعب هاو بتاريخ 31/3/2016 قادما من نادي الوحدة.وفق “عين اليوم”.
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