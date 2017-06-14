ذكرت مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للرياضة قررت تخصيص أندية الدوري السعودي للمحترفين والبالغ عددها 14 نادياً، اعتباراً من الربع الأخير للعام 2017م الجاري.
وأبانت المصادر، وفقاً لـ”الشرق الأوسط”، أن الهيئة العامة للرياضة يفترض أن تكون قد أرسلت خطابات رسمية للأندية لتشجيع الراغبين في شراء الأندية، سواء كانوا رؤساء الأندية أو أعضاء الشرف.
يذكر أن قرار هيئة الرياضة برئاسة محمد بن عبدالملك آل الشيخ بتخصيص أندية الدوري السعودي الممتاز جميعا دفعة واحدة، جاء مخالفاً لما كان قد قررته الهيئة في عهد رئيسها المقال الأمير عبدالله بن مساعد بتخصيص 4 أندية في المرحلة الأولى.
وفيما أبدى عددٌ من رؤساء الأندية اعتراضهم على التقييم المالي للأندية، والذي توصلت له لجنة فنية برئاسة الأمير عبدالله بن مساعد، تردد أن القيمة المالية للأندية لن تكون باهظة كما يتوقع كثيرون.
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