يرى المعلق المصري بلال علام، أن نجمي الهلال محمد البريك وسلمان الفرج، ولاعب النصر خالد الغامدي، الأفضل في دوري جميل للمحترفين، الموسم المنصرم.
وأشاد علام الفائز بجائزة زاهد قدسي لأفضل معلق عربي لعام 2017، في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، بااللاعبين الثلاثة، معتبرا أنهم قدموا مستوى رفيعا خلال الموسم.
وعبر المعلق المصري عن ارتياحه الشديد للتعليق على دوري جميل بالقول “عندما كنت في مصر، مرتبي كان أكثر، لكني فضلت القدوم إلى السعودية، وهذا هو حلمي الذي لا أزال أعيشه”.
وفاز بلال علام، معلق قنوات “إم بي سي برو سبورتس”، أمس الأول، بالنسخة الـ 14 من جائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي، بعد منافسة مع عبد الله المحيسن، زميله في الشبكة الناقلة للمسابقات السعودية.وفق “أخبار 24”.
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